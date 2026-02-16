Норрис: Формула-1 для дурачков, остальное — для умных

Чемпион мира, пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о играх команд с топливной загрузкой.

«Когда едешь длинные отрезки, у тебя полный бак, так что не особо можешь что-то скрыть. Не стоит усложнять Формулу-1. Иногда люди не настолько умны.

Не нужно всё усложнять. Формула-1 для дурачков, по крайней мере, это касается пилотажа. Остальное — для умных. Дурачки пилотируют. Я не так много общаюсь с другими. Уверен, что в Австралии вы увидите, как пилоты полетят к первому повороту, а затем уже буду ехать я», — приводит слова Норриса PlanetF1.

Напомним, ранее сообщалось, что у команд могут возникнуть проблемы на стартах гонок из-за работы турбины.