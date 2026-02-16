Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Норрис: Формула-1 для дурачков, остальное — для умных

Норрис: Формула-1 для дурачков, остальное — для умных
Комментарии

Чемпион мира, пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о играх команд с топливной загрузкой.

«Когда едешь длинные отрезки, у тебя полный бак, так что не особо можешь что-то скрыть. Не стоит усложнять Формулу-1. Иногда люди не настолько умны.

Не нужно всё усложнять. Формула-1 для дурачков, по крайней мере, это касается пилотажа. Остальное — для умных. Дурачки пилотируют. Я не так много общаюсь с другими. Уверен, что в Австралии вы увидите, как пилоты полетят к первому повороту, а затем уже буду ехать я», — приводит слова Норриса PlanetF1.

Напомним, ранее сообщалось, что у команд могут возникнуть проблемы на стартах гонок из-за работы турбины.

Материалы по теме
«Феррари» заблокировала изменения процедуры старта, связанные с турболагом — The Race
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android