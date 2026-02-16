Скидки
«Прекратите рассказывать эту историю». Вассёр — о гоночном инженере Хэмилтона

«Прекратите рассказывать эту историю». Вассёр — о гоночном инженере Хэмилтона
Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр высказался о замене гоночного инженера семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.

«Пожалуйста, прекратите рассказывать эту историю! Если посмотреть на паддок, каждый год здесь появляется шесть или семь новых гоночных инженеров. Это касается и руководителей команд. Думаю, я и Тото Вольф работаем здесь дольше всех. Каждый год меняется три или четыре руководителя, и это не конец для команды.

Сегодня у нас в коллективе около 1500 человек. На одном гоночном инженере всё не заканчивается. Человек, который сидит на капитанском мостике и управляет командой людей, которые работают над машиной, это не вопрос личностей. В Формуле-1 всё решает команда. Речь никогда не идёт об одном человеке», – приводит слова Вассёра Motorsport Week.

«Я тебя чем-то расстроил?» Муки Хэмилтона в «Феррари» со своим гоночным инженером
