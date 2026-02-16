Скидки
Фернандо Алонсо раскрыл, когда примет решение о своём будущем в Ф-1

44-летний двукратный чемпион Формулы-1 испанец Фернандо Алонсо сообщил, когда собирается определиться со своим будущим в спорте.

«Чем дольше я смогу подождать [перед принятием решения], тем лучше. И намерен подождать до сентября, чтобы сделать выбор.

Не думаю, что всё будет зависеть исключительно от результатов в чемпионате. Мне нужно посмотреть, как я себя чувствую, насколько мотивирован, как сильно на меня влияют перелёты, маркетинг и всё, что происходит вне трассы», — приводит слова Алонсо портал F1-Insider.

В данный момент Алонсо выступает за британский коллектив «Астон Мартин». Его напарником является канадец Лэнс Стролл.

Комментарии
