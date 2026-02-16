Скидки
Формула-1 продлила контракт на проведение Гран-при Барселоны-Каталуньи

Формула-1 объявила о шестилетнем продлении контракта на проведение Гран-при Барселоны-Каталуньи. Отмечается, что «Королевские гонки» на территории Испании пройдут в 2028, 2030 и 2032 годах и будут чередоваться с Гран-при Бельгии, который пройдёт в 2026, 2027, 2029 и 2031 годах.

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали прокомментировал данную новость, выразив оптимистичный настрой на дальнейшее сотрудничество.

«Барселона — невероятный город, и местные болельщики Формулы-1 всегда встречают нас с таким энтузиазмом, что я рад тому, что мы ещё много лет будем проводить гонки на автодроме «Барселона-Каталунья». Команда вложила значительные средства в автодром и в последние годы проводила фантастические фестивали для болельщиков, поэтому мы с нетерпением ждём, как они продолжат развивать инфраструктуру как для участников гонок, так и для города в целом», — приводит слова Доменикале пресс-служба Ф-1.

