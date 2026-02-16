Алонсо: Ньюи — всё, что нам нужно для победы. У нас будет лучшая машина

44-летний двукратный чемпион Формулы-1 испанец Фернандо Алонсо выразил уверенность в том, что именитый британский инженер Эдриан Ньюи станет залогом победы «Астон Мартин» в сезоне-2026.

«Ньюи — всё, что нам нужно [для победы]. Он опытный инженер, а также пережил и лучшие, и более сложные времена, но я думаю, у нас есть чёткий путь к улучшению. Честно говоря, для нас Бахрейн стал первым испытанием на трассе, поскольку пропустить тестовые заезды в Барселоне было не идеально. Поэтому мы продолжаем двигаться шаг за шагом, выявляя области, над которыми нам нужно поработать.

Нам нужно достичь желаемых результатов во второй половине сезона. Машина уже в Мельбурне будет совсем другой; я видел некоторые изображения. В нашей команде есть человек, который за 30 лет в Формуле-1 долгое время доминировал в этом спорте, и я верю, что в конечном итоге у нас будет лучшая машина. Это лишь вопрос времени, однако мы хотим получить её как можно скорее. Думаю, в этом плане всё идёт гладко.

Нам, безусловно, нужно немного интегрировать двигатель и коробку передач, но я думаю, что аэродинамические характеристики и характеристики силового агрегата по-прежнему будут иметь решающее значение. И именно здесь нам нужно раскрыть потенциал. Мы пока точно не знаем, где находимся, однако на данный момент это две области, на которых мы сосредоточены», — приводит слова Алонсо портал FormulaPassion.