Алонсо отреагировал на продление контракта Ф-1 на проведение ГП Барселоны-Каталуньи

44-летний двукратный чемпион Формулы-1 испанец Фернандо Алонсо радостно отреагировал на новость о продлении контракта Ф-1 на проведение Гран-при Барселоны-Каталуньи до 2032 года.

«Отличная новость, важная для всех. До встречи на домашнем Гран-при в июне следующего года!» — написал Алонсо на своей странице в социальной сети Х.

«Королевские гонки» на территории Испании состоятся в 2028, 2030 и 2032 годах и будут чередоваться с Гран-при Бельгии, который пройдёт в 2026, 2027, 2029 и 2031 годах.

В данный момент Алонсо выступает за британский коллектив «Астон Мартин». Его напарником является канадец Лэнс Стролл.