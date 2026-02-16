Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Оскар Пиастри категорично ответил на слухи о саботаже со стороны «Макларена» в сезоне-2025

Оскар Пиастри категорично ответил на слухи о саботаже со стороны «Макларена» в сезоне-2025
Комментарии

Пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри отреагировал на слухи о саботаже со стороны своей команды в сезоне-2025.

«Ни разу в прошлом сезоне не было никаких дурных намерений или саботажа, как об этом не единожды писали. В «Макларене» знают о моментах, когда можно было поступить иначе. То же могу сказать и о себе.

Всё немного иначе, когда ты борешься за первое и второе места в чемпионате. Но такова жизнь в гонках. Что-то идёт по плану, что-то – нет. И мы очень усердно работали над тем, чтобы исправить ошибки, допущенные в прошлом году. И я уверен, что в сезоне-2026 мы справимся лучше.

В межсезонье все нашли время, чтобы проанализировать ситуацию и понять, что кое-что нужно делать по-другому. Все эти сценарии, с которыми мы столкнулись в сезоне-2025, были продиктованы благими намерениями, однако в некоторые моменты требовалось чуть больше усилий. У нас есть идеи, как всё улучшить», — приводит слова Пиастри портал F1oversteer.

Материалы по теме
«Первая четвёрка осталась той же». Пиастри — о раскладе сил в Формуле-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android