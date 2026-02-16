Оскар Пиастри категорично ответил на слухи о саботаже со стороны «Макларена» в сезоне-2025

Пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри отреагировал на слухи о саботаже со стороны своей команды в сезоне-2025.

«Ни разу в прошлом сезоне не было никаких дурных намерений или саботажа, как об этом не единожды писали. В «Макларене» знают о моментах, когда можно было поступить иначе. То же могу сказать и о себе.

Всё немного иначе, когда ты борешься за первое и второе места в чемпионате. Но такова жизнь в гонках. Что-то идёт по плану, что-то – нет. И мы очень усердно работали над тем, чтобы исправить ошибки, допущенные в прошлом году. И я уверен, что в сезоне-2026 мы справимся лучше.

В межсезонье все нашли время, чтобы проанализировать ситуацию и понять, что кое-что нужно делать по-другому. Все эти сценарии, с которыми мы столкнулись в сезоне-2025, были продиктованы благими намерениями, однако в некоторые моменты требовалось чуть больше усилий. У нас есть идеи, как всё улучшить», — приводит слова Пиастри портал F1oversteer.