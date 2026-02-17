Расписание вторых официальных тестов Формулы-1 в Бахрейне

Вторые официальные предсезонные тесты Формулы-1 сезона-2026 пройдут на трассе «Сахир» в Бахрейне с 18 по 20 февраля. Заезды будут начинаться каждый день в 10:00 по московскому времени и завершаться в 19:00.

Согласно расписанию, ежедневно с 14:00 до 15:00 мск будет перерыв. В тестах примут участие все 11 команд.

Это заключительный блок тестов в рамках нового регламента Формулы-1. После их завершения стартует сезон-2026 «Королевских гонок» с этапа в Мельбурне (Австралия), который пройдёт с 6 по 8 марта.

Спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию всех дней тестов.