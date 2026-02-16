Чемпион RDS GP Цареградцев заявил, что российские дрифт-кары намного лучше японских

Действующий победитель Гран-при Российской Дрифт Серии Аркадий Цареградцев выразил уверенность в том, что российские дрифт-кары намного лучше японских.

«В части автоспорта, безусловно, большинство гоночных машин RDS GP заткнёт за пояс любую японскую профессиональную гоночную машину. И понятно, что люди не готовы это принимать — я знаю, как у меня в комментах на это реагируют, когда я что-то подобное заявляю — но я там был и видел собственными глазами».

Я понимаю, что мы делаем и что они сейчас делают. Непонятно, с чем связано, что японцы не эволюционируют в профспорте. То есть ездят хорошо, шина классная, машины мощные, а сборка неаккуратная. И технологии сборки — как 10 лет назад было, так и осталось», — сказал Цареградцев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Дубовскому.