Главный конструктор «Ред Булл» Крэйг Скиннер покинул команду после 20 лет работы

Главный конструктор «Ред Булл» Крэйг Скиннер покинул австрийский коллектив после 20 лет работы в команде. Об этом со ссылкой на «быков» сообщает портал RacingNews365.

Согласно имеющейся информации, Скиннер подал в отставку по собственному желанию, и этот уход никак не связан с волной предполагаемых других увольнений в команде в последние дни. Крэйг присоединился к «Ред Булл» в 2006 году после работы в коллективах «Джордан» и «Уильямс». А пост главного конструктора в австрийской команде Скиннер занял в 2022 году.

Ранее Дэвид Култхард отреагировал на слова Ферстаппена, раскритиковавшего новые болиды Ф-1.

Дэвид Култхард отреагировал на слова Ферстаппена, раскритиковавшего новые болиды Ф-1
