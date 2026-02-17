«Мне стали угрожать смертью из Германии». Хилл вспомнил историю с Михаэлем Шумахером

Чемпион Формулы-1 в сезоне-1996 Деймон Хилл вспомнил, как содействовал стюардам при вынесении решения в отношении легендарного немецкого пилота Михаэля Шумахера за инцидент с испанцем Фернандо Алонсо на Гран-при Монако в сезоне-2010.

«Михаэля и Фернандо тогда вызвали к стюардам [после окончания Гран-при], там был и я. Шумахер сидел, смотрел на меня и улыбался. Очевидно, я оказался в ситуации, когда люди подумают: «Ну, он крайне предвзят по отношению к Михаэлю, поэтому справедливого решения здесь не будет». Я посмотрел ему в глаза и сказал: «Михаэль, ты же знаешь, какова суть правил этого регламента, не так ли? Получается, ты знал, что делаешь что-то не то, поэтому мы собираемся тебя наказать». В общем, после этого мне стали угрожать смертью из Германии!» — приводит слова Хилла портал F1oversteer.

В результате Шумахер был наказан 20-секундным штрафом за обгон Фернандо Алонсо во время нахождения машины безопасности на трассе.