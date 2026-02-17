Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Мне стали угрожать смертью из Германии». Хилл вспомнил историю с Михаэлем Шумахером

«Мне стали угрожать смертью из Германии». Хилл вспомнил историю с Михаэлем Шумахером
Комментарии

Чемпион Формулы-1 в сезоне-1996 Деймон Хилл вспомнил, как содействовал стюардам при вынесении решения в отношении легендарного немецкого пилота Михаэля Шумахера за инцидент с испанцем Фернандо Алонсо на Гран-при Монако в сезоне-2010.

«Михаэля и Фернандо тогда вызвали к стюардам [после окончания Гран-при], там был и я. Шумахер сидел, смотрел на меня и улыбался. Очевидно, я оказался в ситуации, когда люди подумают: «Ну, он крайне предвзят по отношению к Михаэлю, поэтому справедливого решения здесь не будет». Я посмотрел ему в глаза и сказал: «Михаэль, ты же знаешь, какова суть правил этого регламента, не так ли? Получается, ты знал, что делаешь что-то не то, поэтому мы собираемся тебя наказать». В общем, после этого мне стали угрожать смертью из Германии!» — приводит слова Хилла портал F1oversteer.

В результате Шумахер был наказан 20-секундным штрафом за обгон Фернандо Алонсо во время нахождения машины безопасности на трассе.

Материалы по теме
Резкий прорыв в состоянии Михаэля Шумахера? Что не так с громкой новостью
Резкий прорыв в состоянии Михаэля Шумахера? Что не так с громкой новостью
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android