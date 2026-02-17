«Хотя бы там можно будет ехать на полном газу». Ферстаппен — о «24 часах Нюрбургринга»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что работает над организацией своего участия в гонке «24 часа Нюрбургринга» в этом году.

«Я хочу это сделать. Мы работаем над тем, чтобы это случилось, но пока не могу подтвердить. Здорово, конечно, что организаторы перенесли дату, ведь мне понадобится одна гонка для подготовки — в отличие от парней, у которых за плечами больше опыта. К тому же на новой для меня машине на «Нордшляйфе» нужно время, чтобы освоить процедуры: даже пит-стоп или смена пилота — я обычно этим не занимаюсь. Хочу хорошо подготовиться к возможному участию в 24-часовой гонке. Сейчас всё упирается в детали: машина, состав пилотов, спонсоры. Если всё сложится, я с радостью приму участие. Как только сам узнаю — объявлю. Если смотреть на это с нынешней точки зрения, то там, по крайней мере, можно будет ехать на полном газу, не думая о батарее», — приводит слова Ферстаппена издание RacingNews365.

Нидерландец планирует выступить в гонке после того, как организаторы изменили календарь Nürburgring Endurance Series (NLS), убрав конфликт с этапом Формулы-1. По плану Ферстаппен должен проехать «разогревочную» гонку NLS 21 марта за рулём Mercedes-AMG команды Winward Racing, а затем и основной марафон 16-17 мая.