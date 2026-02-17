Формула-Е объявила о новом партнёрстве с технологической компанией TDK

Чемпионат Формула-Е объявил о новом партнёрстве с глобальной технологической компанией TDK, которая стала титульным спонсором гоночного уикенда в Токио, запланированного на 25-26 июля. Об этом сообщает пресс-служба серии.

TDK, штаб-квартира которой находится в Японии, давно присутствует в паддоке электрической серии — компания является партнёром «Порше», и её логотип размещается на задней части силовой установки немецкой команды. Ранее TDK сотрудничала с «Маклареном» до ухода британской команды из чемпионата.

Новое соглашение расширяет присутствие бренда: TDK становится официальным партнёром чемпионата и титульным спонсором Tokyo E-Prix, который в этом году впервые пройдёт в формате ночных гонок.

«Мы рады приветствовать TDK в качестве титульного партнёра Tokyo E-Prix и официального партнёра сезона-2025/2026. Япония — духовная родина автомобильных инноваций, и миссия TDK по трансформации общества через технологии идеально сочетается с нашим видением», — заявил генеральный директор серии Джефф Доддс.

Генеральный директор TDK Нобору Сайто подчеркнул, что автомобильное направление является для компании приоритетным, а партнёрство с чемпионатом укрепляет позиции бренда в индустрии электромобилей.