Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Формула-Е объявила о новом партнёрстве с технологической компанией TDK

Формула-Е объявила о новом партнёрстве с технологической компанией TDK
Комментарии

Чемпионат Формула-Е объявил о новом партнёрстве с глобальной технологической компанией TDK, которая стала титульным спонсором гоночного уикенда в Токио, запланированного на 25-26 июля. Об этом сообщает пресс-служба серии.

TDK, штаб-квартира которой находится в Японии, давно присутствует в паддоке электрической серии — компания является партнёром «Порше», и её логотип размещается на задней части силовой установки немецкой команды. Ранее TDK сотрудничала с «Маклареном» до ухода британской команды из чемпионата.

Новое соглашение расширяет присутствие бренда: TDK становится официальным партнёром чемпионата и титульным спонсором Tokyo E-Prix, который в этом году впервые пройдёт в формате ночных гонок.

«Мы рады приветствовать TDK в качестве титульного партнёра Tokyo E-Prix и официального партнёра сезона-2025/2026. Япония — духовная родина автомобильных инноваций, и миссия TDK по трансформации общества через технологии идеально сочетается с нашим видением», — заявил генеральный директор серии Джефф Доддс.

Генеральный директор TDK Нобору Сайто подчеркнул, что автомобильное направление является для компании приоритетным, а партнёрство с чемпионатом укрепляет позиции бренда в индустрии электромобилей.

Материалы по теме
Формула-Е впервые проведёт ночные гонки в Токио
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android