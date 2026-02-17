Экипаж «КАМАЗ-мастер» выиграл зимнюю баху «Снежная битва» — 2026

Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» в составе пилота Богдана Каримова и штурмана Дмитрия Никитина одержал победу на зимней бахе «Снежная битва» — 2026, которая прошла 14-15 февраля в гоночном комплексе «Алискино Мотоспорт Арена» в Московской области.

Фото: КАМАЗ-мастер

Гонка впервые состоялась в статусе чемпионата Московской области. За два дня участники преодолели пять спецучастков общей протяжённостью 200 километров. В борьбе участвовали 14 экипажей.

«Очень интересные были два дня: скоростные узкие трассы, где требуется высокая концентрация и нужно ехать в ритме. Была задача ехать стабильно и довезти машину до финиша. Во второй день возникли технические неисправности, но у нас был запас времени после вчерашнего дня — мы этим воспользовались, смогли сохранить преимущество. Результатом очень доволен», — приводит слова Каримова пресс-служба команды.