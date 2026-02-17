Чемпион RDS GP Цареградцев рассказал о перспективах Дорохова и Лапенко в дрифте

Действующий победитель Гран-при Российской Дрифт Серии Аркадий Цареградцев оценил участие звёзд шоу-бизнеса в соревнованиях по дрифту. Цареградцев отметил, что такие известные личности, как Big Russian Boss, Антон Лапенко и Денис Дорохов, привлекают в дрифт новую аудиторию.

«Они приводят в дрифт совершенно новую аудиторию. Я же понимаю, что те, кто смотрит меня, они не смотрят Дорохова — и наоборот. И это перемешивает нашу аудиторию. Это очень круто. Неважно, как у них получается — как-то да получится, но их аудитория уже узнает, что дрифт существует. Перспективы как у пилотов у них есть, просто совсем нет тренировок. Они пришли буквально только что, они ещё младенцы в этом плане. Но они стремятся, у них глаза горят, поэтому толк будет.

Сложно загадывать, но выглядит так, что им нравится. Огонь в глазах есть, безусловно. Мы же их туда не затащили — они же сами пришли, изъявили желание: «Мы хотим в дрифт!» Они за советами обращаются, но проблема в том, что нужно пройти определённый путь, чтобы начать понимать те советы, которые я могу дать им как пилотам. Базовый совет — много катайтесь. Чем больше ездишь, тем больше понимаешь машину», — сказал Цареградцев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Дубовскому.