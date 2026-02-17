Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Чемпион RDS GP Цареградцев рассказал о перспективах Дорохова и Лапенко в дрифте

Чемпион RDS GP Цареградцев рассказал о перспективах Дорохова и Лапенко в дрифте
Комментарии

Действующий победитель Гран-при Российской Дрифт Серии Аркадий Цареградцев оценил участие звёзд шоу-бизнеса в соревнованиях по дрифту. Цареградцев отметил, что такие известные личности, как Big Russian Boss, Антон Лапенко и Денис Дорохов, привлекают в дрифт новую аудиторию.

«Они приводят в дрифт совершенно новую аудиторию. Я же понимаю, что те, кто смотрит меня, они не смотрят Дорохова — и наоборот. И это перемешивает нашу аудиторию. Это очень круто. Неважно, как у них получается — как-то да получится, но их аудитория уже узнает, что дрифт существует. Перспективы как у пилотов у них есть, просто совсем нет тренировок. Они пришли буквально только что, они ещё младенцы в этом плане. Но они стремятся, у них глаза горят, поэтому толк будет.

Сложно загадывать, но выглядит так, что им нравится. Огонь в глазах есть, безусловно. Мы же их туда не затащили — они же сами пришли, изъявили желание: «Мы хотим в дрифт!» Они за советами обращаются, но проблема в том, что нужно пройти определённый путь, чтобы начать понимать те советы, которые я могу дать им как пилотам. Базовый совет — много катайтесь. Чем больше ездишь, тем больше понимаешь машину», — сказал Цареградцев в интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Дубовскому.

Сейчас читают:
«После переворота подольше повисел — запомнить ощущения». Большое интервью с Цареградцевым
Эксклюзив
«После переворота подольше повисел — запомнить ощущения». Большое интервью с Цареградцевым
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android