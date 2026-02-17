Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ожидается, что «Уильямс» на старте сезона-2026 будет в 1,5-2 секундах от лидера — источник

Ожидается, что «Уильямс» на старте сезона-2026 будет в 1,5-2 секундах от лидера — источник
Комментарии

Испанские журналисты раскрыли проблемы команды «Уильямс» в преддверии сезона-2026. По информации Карлоса Микеля и Антонио Лобато, британский коллектив испытывает серьёзные трудности с новой машиной.

«Говорят, что «Уильямс» будет в 1,5-2 секундах от лидеров. Они хотели привезти в Австралию серьёзное аэродинамическое обновление, но из-за накопившегося отставания оно появится не раньше четвёртой-пятой гонки», — сообщил Микель.

«Уильямс» пять раз не проходил краш-тесты. У машины 25-30 кг лишнего веса. Это не решить в краткосрочной перспективе, а аэродинамически она [машина] очень упрощённая», — добавил его коллега Лобато.

Сейчас читают:
Что за катастрофа с «Уильямсом»? Единственные пропускают тесты, а машина жутко тяжёлая Что за катастрофа с «Уильямсом»? Единственные пропускают тесты, а машина жутко тяжёлая
«Уильямс» «оживил» свои болиды с помощью инновационных экранов. Видео
Истории
«Уильямс» «оживил» свои болиды с помощью инновационных экранов. Видео
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android