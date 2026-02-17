Ожидается, что «Уильямс» на старте сезона-2026 будет в 1,5-2 секундах от лидера — источник

Испанские журналисты раскрыли проблемы команды «Уильямс» в преддверии сезона-2026. По информации Карлоса Микеля и Антонио Лобато, британский коллектив испытывает серьёзные трудности с новой машиной.

«Говорят, что «Уильямс» будет в 1,5-2 секундах от лидеров. Они хотели привезти в Австралию серьёзное аэродинамическое обновление, но из-за накопившегося отставания оно появится не раньше четвёртой-пятой гонки», — сообщил Микель.

«Уильямс» пять раз не проходил краш-тесты. У машины 25-30 кг лишнего веса. Это не решить в краткосрочной перспективе, а аэродинамически она [машина] очень упрощённая», — добавил его коллега Лобато.