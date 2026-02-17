Ваше: если вы спросите меня, трюк «Мерседеса» нелегален. Я не знаю, что они делают

Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше заявил, что считает техническое решение «Мерседеса» с изменением степени сжатия двигателя не соответствующим правилам.

«Если вы спросите меня, это нелегально. Я серьёзно, я не знаю, что они делают, и не знаю, правда это или нет. В разных операциях, в том, что они делают, трудно увидеть грань, где ты не нарушаешь правила, но максимизируешь свои возможности — на стороне двигателя это особенно сложно, потому что это не видно. То же самое с подвеской, с шасси. Я не эксперт по двигателям и не знаю, что делают другие», — приводит слова Ваше издание GPblog.

