В «Пирелли» раскрыли составы шин команд на вторые предсезонные тесты в Бахрейне

Стали известны раскладки шин, которые команды Формулы-1 привезут на вторую и заключительную предсезонную тренировку в Бахрейне (18-20 февраля). В отличие от предыдущих тестов, теперь в распоряжении команд все пять составов Pirelli (С1 — самый жёсткий, С5 — самый мягкий), и каждый коллектив самостоятельно распределил 24 доступных комплекта.

Фото: Pirelli

«Мерседес» сделал ставку на жёсткие составы (C1, C2, C3), в то время как «Астон Мартин» сделал акцент на мягких (C3, C4, C5). «Ред Булл» предпочёл срединный вариант (C2, C3, C4). Единственной командой, которая задействует все пять составов, станет «Кадиллак».

Самым популярным составом вновь стал средне-мягкий C3: 148 из 264 комплектов, которые будут доставлены в Бахрейне, — именно этой спецификации. Например, «Астон Мартин» получит 20 комплектов С3, а «Мерседес» и «Ред Булл» — по 18.

Аутсайдером по популярности стал самый мягкий состав C5 — команды заказали всего семь комплектов. Это объясняется абразивным характером трассы «Сахир»: в гоночный уикенд-2025 здесь использовались составы С1-С3.