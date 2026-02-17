Скидки
«Это не кол-центр». Роб Смедли — о бывшем гоночном инженере Льюиса Хэмилтона

Бывший гоночный инженер «Феррари» Роб Смедли раскритиковал подход некоторых специалистов к работе с пилотами и оценил ситуацию со сменой инженера у Льюиса Хэмилтона в команде.

Смедли, известный по работе с Фелипе Массой, считает, что гоночный инженер должен совмещать технические навыки и понимание психологии пилота в пропорции 50 на 50. Главное, по его словам, — способность давать мгновенные ответы.

«Меня бесит, когда я слышу «Мы с тобой свяжемся». Это не кол-центр. Пилот пытается выложиться на 10 из 10, несясь на скорости 320 км/ч. Ответь ему и дай уверенности. Если ты реагируешь так, будто тебе нужно пойти спросить кого-то ещё, эти крошечные моменты разрушают доверие, и отношения становятся напряжёнными.

И если такие комментарии, как «Сходи, завари себе чай», звучат по радио, значит, отношения ещё не сформировались, и это может стать чем-то нездоровым. Это явный признак того, что разочарование нарастает.

У этого инженера [Риккардо Адами] была долгая и успешная карьера, его рекомендовал Льюису [Себастьян] Феттель. У них были отличные отношения и много побед. Но иногда, как в моей истории с Фелипе в 2006-м, если не срастается — не работает», — приводит слова Смедли издание Motorsport.

