«Пирелли» рассматривает введение «суперпромежуточной» резины для Формулы-1 в 2027 году

Производитель шин «Пирелли» изучает возможность замены стандартных дождевых и промежуточных покрышек на единый «суперпромежуточный» состав в сезоне-2027.

Новый регламент 2026 года, который призван уменьшить водяную завесу за машинами, открывает дорогу для пересмотра дождевой резины. Ожидается, что болиды нового поколения будут создавать меньше брызг, что позволит пилотам ехать быстрее даже в сильный дождь.

Марио Изола, руководитель автоспортивного подразделения «Пирелли», подтвердил, что компания предложила концепцию единого «суперпромежуточного» покрытия, которое должно работать в широком диапазоне условий — от почти сухой трассы до очень мокрой.

«Идея возникла из-за редкого использования экстремальной дождевой резины, которая к тому же создаёт много брызг. Мы хотим изучить эту возможность. Мы уже внедрили единый состав в Формуле-2 и Формуле-3, в GT он работает очень хорошо. Это более современный продукт, чем нынешние дождевые шины», — приводит слова Изолы испанское издание Motorsport.

По замыслу, новый «суперпромежуточный» состав будет основан на текущем рисунке промежуточных шин с двумя продольными канавками для отвода воды, но при этом должен будет справляться с объёмами воды, которые сейчас требуют использования полноценной дождевой резины.

Окончательное решение о внедрении новинки будет принято после тестов в 2026 году. «Пирелли» запланировала три тестовых сессии в мокрых условиях, одна из которых пройдёт в Бахрейне сразу после Гран-при. Трасса будет искусственно увлажняться разбрызгивателями для создания равномерных условий. Выбор «Сахира» обусловлен его абразивным асфальтом, который создаёт нагрузку, близкую к реальным гонкам.