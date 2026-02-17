Скидки
Управляющий директор «Альпин»: честно говоря, я не совсем уверен, где мы находимся

Комментарии

Управляющий директор «Альпин» Стив Нильсен заявил, что команда значительно улучшила машину по сравнению с прошлым сезоном, но признал, что истинное положение в пелотоне пока остаётся загадкой.

В 2025 году французский коллектив замкнул Кубок конструкторов, заняв 10-е место, поскольку сосредоточился на подготовке к смене регламента раньше соперников. Теперь «Альпин» надеется на прогресс благодаря новому мотору «Мерседеса».

«Честно говоря, я не совсем уверен, где мы находимся. Думаю, мы сделали машину намного лучше, чем в прошлом году — ну, я знаю, что сделали. Но если бы гонка была завтра, я не знаю, где бы мы оказались на стартовой решётке. Думаю, мы будем крепким середняком, но точно не знаю», — приводит слова Нильсена официальный сайт Формулы-1.

«Альпин» — одна из четырёх команд, использующих моторы «Мерседеса» в сезоне-2026, наряду с заводским коллективом, «Маклареном» и «Уильямсом».

