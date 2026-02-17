Себастьян Феттель назвал своего фаворита в сезоне-2026 Формулы-1

Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель считает, что титул в сезоне-2026 выиграет Джордж Расселл за рулём «Мерседеса».

«На мой взгляд, ставка на «Мерседес» выглядит не такой уж плохой. К тому же «Макларен» тоже использует их двигатель, и в последние годы они проделали неплохую работу.

Но лично я поставил бы на Джорджа, потому что я ему доверяю. Он очень умный пилот, я знаю, что он много и упорно работает над собой. И он настолько сообразителен, что понимает, какой именно вклад он как гонщик может внести, чтобы действительно изменить ситуацию.

В пелотоне есть несколько человек, которые на это способны. Но если говорить о текущем раскладе, моя интуиция подсказывает, что именно Джордж в этом году будет самым успешным в сотрудничестве с «Мерседесом», — заявил Феттель в эфире канала Servus TV.

Напомним, что по итогам первых официальных зимних тестов в Бахрейне первое и второе место заняли пилоты «Мерседеса» Кими Антонелли и Джордж Расселл соответственно.