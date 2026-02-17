Култхард — о ситуации Хэмилтона в «Феррари»: он пошёл туда один. Абсолютно завораживает

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард выразил удивление тем, что Льюис Хэмилтон перешёл в «Феррари», не взяв с собой никого из инженеров «Мерседеса».

«Я нахожу абсолютно завораживающим тот факт, что Льюис Хэмилтон покинул «Мерседес» и пошёл в «Феррари» один. Он никого не взял с собой. Возможно, он вернул Анджелу Каллен, своего физиотерапевта, которая ушла ближе к концу его карьеры в «Мерседесе», но каждый раз, когда я покидал команду, я брал с собой инженера. Они — твой банк данных знаний.

Отношения с инженером — самые важные в команде. Потому что это человек, который отстаивает твои интересы, когда в команду поступают новые детали. Это человек, который даёт тебе всю информацию на трассе, чтобы определить стратегию. Это настолько важно, что, возможно, даже важнее отношений с партнёром», — приводит слова Култхарда издание RacingNews365.

Семикратный чемпион мира сменил команду в прошлом году и начал работать с новыми инженерами, включая гоночного инженера Риккардо Адами. Однако за сезон-2025 у них так и не сложилось взаимопонимание, и в межсезонье Адами был отстранён от работы с Хэмилтоном. При этом имя нового инженера британца до сих пор не объявлено, хотя до старта сезона осталось чуть больше двух недель.