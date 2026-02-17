Скидки
Топливо Petronas для болидов с двигателями «Мерседеса» всё ещё не получило сертификацию

Топливо производителя Petronas для двигателей «Мерседеса» не прошло омологацию ФИА, поэтому пока не разрешено к использованию сезоне-2026 Формулы-1. Об этом информирует портал Motorsport Italia.

Согласно имеющейся информации, из-за необходимости использовать экологически чистое топливо процесс его проверки сильно усложнён. Из-за этого в Petronas не успевают пройти все процедуры в срок. Таким образом, есть вероятность, что как минимум на Гран-при Австралии командам, в болидах которых установлен двигатель «Мерседеса», придётся использовать временный аналог топлива.

Ранее в «Пирелли» раскрыли составы шин команд на вторые предсезонные тесты в Бахрейне.

