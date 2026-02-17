11-летний сын Кими Райкконена впервые сел за руль раллийной машины и проехался по льду

11-летний Робин Райкконен, сын чемпиона Формулы-1 Кими Райкконена, впервые сел за руль раллийного автомобиля и проехал по ледовой трассе. Видео с заездом быстро разошлось в соцсетях и вызвало широкий отклик у болельщиков.

До этого Робин в основном выступал в картинге, однако на этот раз попробовал себя в совершенно иных условиях — на снежно-ледовом покрытии. Заезд прошёл в Тахко (Финляндия), где четырёхкратный чемпион мира по ралли Томми Мякинен руководит школой водительского мастерства. Зимой тренировочные трассы центра прокладывают по замёрзшим озёрам, что создаёт идеальные условия для отработки техники управления автомобилем на льду.

Сын Кими Райкконена впервые сел за руль раллийной машины:

Робин чувствовал себя за рулём уверенно и выполнял эффектные и управляемые заносы. Как информирует ORIGO, среди зрителей был близкий друг семьи и крёстный отец Робина Джино Розато, ранее много лет работавший в структуре «Феррари». В ходе дня юный гонщик не только пилотировал машину, но и учился: на одном из роликов он уже находится на пассажирском сиденье, пока за рулём — сам Мякинен.