18 февраля пройдёт ключевое обсуждение двигателя «Мерседеса» — PlanetF1

Завтра, 18 февраля, в Бахрейне пройдут два важных отдельных заседания — Комиссии Формулы-1 и Консультативного комитета по силовым агрегатам (PUAC), посвящённые спорной ситуации с двигателем «Мерседеса». Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает портал PlanetF1.

Согласно имеющейся информации, четыре производителя выступят против силового агрегата «Мерседеса» и намерены предложить новый метод проверки двигателей на высоких температурах, а также добиться внесения изменений в регламент до 1 марта, срока омологации двигателей.

Если изменения будут приняты, «Мерседес» может не успеть адаптировать свои двигатели к новым требованиям. В обратном случае возможны протесты команд против результатов гонки Гран-при Австралии, если они посчитают, что силовая установка «Мерседеса» нарушает правила.