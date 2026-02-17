Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Названы две компании, чьё топливо прошло полную сертификацию перед новым сезоном Ф-1

Названы две компании, чьё топливо прошло полную сертификацию перед новым сезоном Ф-1
Комментарии

Только топливо Shell («Феррари») и BP («Ауди») успешно прошло все проверки к старту сезона Формулы-1 2026 года. Об этом информирует Autoracer. Другие поставщики пока находятся в процессе сертификации, и их топливо может быть допущено к гонкам в тестовом режиме.

С нынешнего года все команды Формулы-1 обязаны использовать бензин из био- или синтетических источников вместо ископаемого топлива. Контроль за производством и сертификацией топлива под контролем ФИА осуществляет британская компания Zemo. Как отмечается, поскольку это первый год новой сертификации, возможны задержки, но ни одна команда не пропустит старт в Мельбурне. При необходимости коллективы смогут использовать топливо с ограниченной сертификацией.

Материалы по теме
Топливо Petronas для болидов с двигателями «Мерседеса» всё ещё не получило сертификацию

«Кадиллак» представил ролик к показу дебютного болида Формулы-1:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android