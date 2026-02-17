Названы две компании, чьё топливо прошло полную сертификацию перед новым сезоном Ф-1

Только топливо Shell («Феррари») и BP («Ауди») успешно прошло все проверки к старту сезона Формулы-1 2026 года. Об этом информирует Autoracer. Другие поставщики пока находятся в процессе сертификации, и их топливо может быть допущено к гонкам в тестовом режиме.

С нынешнего года все команды Формулы-1 обязаны использовать бензин из био- или синтетических источников вместо ископаемого топлива. Контроль за производством и сертификацией топлива под контролем ФИА осуществляет британская компания Zemo. Как отмечается, поскольку это первый год новой сертификации, возможны задержки, но ни одна команда не пропустит старт в Мельбурне. При необходимости коллективы смогут использовать топливо с ограниченной сертификацией.

