«Чтобы в нём разбираться, надо быть учёным». Пьеро Феррари — о новом регламенте Ф-1

Пьеро Феррари, сын основателя одноимённой команды Формулы-1 и один из акционеров компании, выразил недовольство новым техническим регламентом Ф-1.

«Я бы хотел более простых технических регламентов. Менее сложных, менее запутанных. Чтобы в них что-то понимать, нужно быть настоящим учёным. Было бы неплохо, если бы обычные люди могли понять, почему болид быстрее или медленнее конкурентов. Кроме того, есть преувеличения, которые меня озадачивают. Например, я сомневаюсь, что мы улучшим состояние окружающей среды планеты, используя в Формуле-1 высокотехнологичное и дорогостоящее специальное топливо!» — приводит слова Феррари авторитетный итальянский журналист Лео Туррини в своём блоге.