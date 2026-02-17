Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Чтобы в нём разбираться, надо быть учёным». Пьеро Феррари — о новом регламенте Ф-1

«Чтобы в нём разбираться, надо быть учёным». Пьеро Феррари — о новом регламенте Ф-1
Комментарии

Пьеро Феррари, сын основателя одноимённой команды Формулы-1 и один из акционеров компании, выразил недовольство новым техническим регламентом Ф-1.

«Я бы хотел более простых технических регламентов. Менее сложных, менее запутанных. Чтобы в них что-то понимать, нужно быть настоящим учёным. Было бы неплохо, если бы обычные люди могли понять, почему болид быстрее или медленнее конкурентов. Кроме того, есть преувеличения, которые меня озадачивают. Например, я сомневаюсь, что мы улучшим состояние окружающей среды планеты, используя в Формуле-1 высокотехнологичное и дорогостоящее специальное топливо!» — приводит слова Феррари авторитетный итальянский журналист Лео Туррини в своём блоге.

Материалы по теме
Ферстаппен сказал, какие этапы сезона-2026 могут стать провальными из-за нового регламента
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android