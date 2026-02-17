Инсайдер раскрыл, каким было лицо Лоуренса Стролла в конце третьего дня тестов в Бахрейне

Телеведущий и инсайдер Саймон Лэзенби поделился впечатлениями от реакции владельца «Астон Мартин» Лоуренса Стролла на предсезонные тесты в Бахрейне. По его словам, канадский бизнесмен покидал паддок с крайне мрачным видом.

Во время заездов пилоты «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл столкнулись с трудностями при работе с новым болидом AMR26. Лэнс заявил, что команда уступает соперникам около четырёх секунд на круге, а Алонсо после одной из сессий в раздражении выбросил перчатки.

«Вы видели, как Лоуренс Стролл покидал паддок в конце третьего дня? У него было выражение лица как у грозовой тучи. Собрана команда мечты — Ньюи во главе, Энрико Кардиле из «Феррари», новая база и аэродинамическая труба. Но пока машина отстаёт», — сказал Лэзенби на канале Rolling Start | The American F1 Podcast в YouTube.

«Хонда» впервые запустила новый двигатель команды «Астон Мартин»: