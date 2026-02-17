Скидки
Представлены полные составы команд на заключительные предсезонные тесты в Бахрейне

Представлены полные составы команд на заключительные предсезонные тесты в Бахрейне
Комментарии

С 18 по 20 февраля пройдут заключительные предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Порталы RacingNews365 и Autoracer опубликовали список пилотов и распределение их рабочего времени по дням.

«Макларен»: 18 и 19 февраля — Ландо Норрис (утро) и Оскар Пиастри (день); 20 февраля — Пиастри (утро) и Норрис (день).
«Мерседес»: 18 февраля — Андреа Кими Антонелли и Джордж Расселл. 19 февраля — Расселл и Антонелли; 20 февраля — Антонелли и Расселл.
«Ред Булл»: 18 февраля — Исак Хаджар; 19 февраля — Макс Ферстаппен; 20 февраля — Хаджар и Ферстаппен.
«Феррари»: 18 февраля — Шарль Леклер; 19 февраля — Льюис Хэмилтон; 20 февраля — Хэмилтон и Леклер.
«Уильямс»: 18 февраля — Алекс Албон и Карлос Сайнс; 19 февраля —Албон; 20 февраля — Сайнс.
«Рейсинг Буллз»: 18 февраля — Арвид Линдблад и Лиам Лоусон; 19 февраля — Лоусон; 20 февраля — Линдблад.
«Астон Мартин»: 18 февраля — Лэнс Стролл и Фернандо Алонсо; 19 февраля — Алонсо; 20 февраля — Стролл.
«Хаас»: 18 февраля — Эстебан Окон и Оливер Берман; 19 февраля — Берман и Окон; 20 февраля — Окон и Берман.
«Ауди»: 18 февраля — Нико Хюлькенберг и Габриэл Бортолето; 19 февраля — Бортолето и Хюлькенберг; 20 февраля — Хюлькенберг и Бортолето.
«Альпин»: 18 февраля — Пьер Гасли и Франко Колапинто; 19 февраля — Колапинто; 20 февраля — Гасли.
«Кадиллак»: 18 февраля — Серхио Перес и Валттери Боттас; 19 февраля — Боттас и Перес; 20 февраля — Перес и Боттас.

