Феттель: Марко никто не сможет заменить в «Ред Булл». И это хорошо

Феттель: Марко никто не сможет заменить в «Ред Булл». И это хорошо
Четырёхкратный чемпион Формулы-1 немец Себастьян Феттель вновь высказался на тему своего возможного возвращения в Ф-1 в качестве советника по автоспорту в команде «Ред Булл».

«Недавно мы поняли, что Хельмута никто не заменит. И это хорошо. Я несколько раз говорил с ним об этом [о возможности занять его должность], очень вскользь. В «Ред Булл» знали, что у Хельмута очень важная роль в команде, которая изначально не планировалась, просто так получилось.

Готов ли работать в Ф-1 на руководящей должности? Это зависит от того, что именно будет представлять собой эта роль и подойдёт ли она мне. Где мне будет комфортно, где это будет вызовом и где я буду получать определённое удовольствие.

Конечно, у меня сильная связь с «Ред Булл» из-за моего прошлого, но я также выступал за другие команды и нигде не сжигал мосты. Я по-прежнему хорошо лажу со всеми», — приводит слова Феттеля портал Motorsport-Magazin.

