Предсезонные тесты Формулы-1, второй день: состав участников 19 февраля, онлайн-трансляция
В четверг, 19 февраля, на Международном автодроме Бахрейна в Сахире продолжится финальная серия предсезонных тестов Формулы-1. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию второго дня испытаний.

Онлайн-трансляция второго дня тестов Формулы-1 в Бахрейне.

Предлагаем ознакомиться с составом участников второго дня заключительных предсезонных тестов в Бахрейне.

График участия пилотов (утро/день):

«Макларен»: Ландо Норрис/Оскар Пиастри;
«Мерседес»: Джордж Расселл/Андреа Кими Антонелли;
«Ред Булл»: Макс Ферстаппен (весь день);
«Феррари»: Льюис Хэмилтон (весь день);
«Уильямс»: Алекс Албон (весь день);
«Рейсинг Буллз»: Лиам Лоусон (весь день);
«Астон Мартин»: Фернандо Алонсо (весь день);
«Хаас»: Оливер Берман/Эстебан Окон;
«Ауди»: Габриэл Бортолето/Нико Хюлькенберг;
«Альпин»: Франко Колапинто (весь день);
«Кадиллак»: Валттери Боттас/Серхио Перес.

«Уильямс» показал ливрею на сезон-2026 Формулы-1:

