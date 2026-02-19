Предсезонные тесты Формулы-1, второй день: состав участников 19 февраля, онлайн-трансляция

В четверг, 19 февраля, на Международном автодроме Бахрейна в Сахире продолжится финальная серия предсезонных тестов Формулы-1. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию второго дня испытаний.

Онлайн-трансляция второго дня тестов Формулы-1 в Бахрейне.

Предлагаем ознакомиться с составом участников второго дня заключительных предсезонных тестов в Бахрейне.

График участия пилотов (утро/день):

«Макларен»: Ландо Норрис/Оскар Пиастри;

«Мерседес»: Джордж Расселл/Андреа Кими Антонелли;

«Ред Булл»: Макс Ферстаппен (весь день);

«Феррари»: Льюис Хэмилтон (весь день);

«Уильямс»: Алекс Албон (весь день);

«Рейсинг Буллз»: Лиам Лоусон (весь день);

«Астон Мартин»: Фернандо Алонсо (весь день);

«Хаас»: Оливер Берман/Эстебан Окон;

«Ауди»: Габриэл Бортолето/Нико Хюлькенберг;

«Альпин»: Франко Колапинто (весь день);

«Кадиллак»: Валттери Боттас/Серхио Перес.

