«ДНК Формулы-1 нельзя терять». Феттель высказался о новом техническом регламенте

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 немец Себастьян Феттель неоднозначно высказался о новом техническом регламенте Ф-1.

«Это чувство, когда машины невероятно круто управляются, передаётся и внешнему миру. В этот момент возникает образ настоящих героев, способных укротить эти болиды, словно монстров мощности прошлых лет. Но если пилот больше не передаёт это чувство сам, поскольку за рулём машины мог бы сидеть даже повар, и вызывает скуку, то это не идёт на пользу спорту. ДНК Формулы-1 нельзя терять. Гонщики справедливо считают, что это вершина автоспорта и именно здесь должны быть самые быстрые машины.

Не думаю, что мы можем делать какие-либо выводы прямо сейчас, — ещё слишком рано. С точки зрения гонщика вы хотите, чтобы машины были быстрыми и агрессивными, хотите иметь возможность выжимать максимум, а не быть слишком занятым нажатием кнопок. Но надо быть откровенными — это современная Формула-1.

Задача, безусловно, значительна, изменения довольно масштабные, но я думаю, что всё наладится. Формула-1 сейчас невероятно популярна. Люди считают этот спорт действительно крутым. Поэтому ещё важнее объяснять болельщикам, что происходит и что стоит за правилами, чтобы мы могли сохранить этот темп», — приводит слова Феттеля портал Motorsport-Magazin.