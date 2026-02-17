Скидки
Феттель: сел бы за руль болида Ф-1 разок. Я всё ещё в форме

Феттель: сел бы за руль болида Ф-1 разок. Я всё ещё в форме
Четырёхкратный чемпион Формулы-1 немец Себастьян Феттель не исключил своего возвращения за руль болида Ф-1.

«Я бы сел за руль разок, в этом смысле я всё ещё в форме. Хотя слишком долго отсутствовал», — приводит слова Феттеля портал Motorsport-Magazin.

Себастьяну 38 лет. В «Королевских гонках» немецкий пилот дебютировал в сезоне-2007. Является самым молодым однократным, двукратным, трёхкратным и четырёхкратным чемпионом Формулы-1. Феттель выступал за такие команды, как «Торо Россо», «Ред Булл», «Феррари» и «Астон Мартин».

Ранее Себастьян Феттель неоднозначно высказался о новом техническом регламенте Ф-1.

