Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Эксперт оценил состояние Ландо Норриса на предсезонных тестах в Бахрейне

Эксперт оценил состояние Ландо Норриса на предсезонных тестах в Бахрейне
Комментарии

Нидерландский эксперт и комментатор Формулы-1 Нельсон Валкенбург поделился мнением о состоянии пилота «Макларена» Ландо Норриса после второго дня предсезонных тестов в Бахрейне. Британец тогда показал второй результат, уступив только Шарлю Леклеру из «Феррари».

«Посмотрите интервью Ландо Норриса после полного дня в четверг: он выглядел морально вымотанным, был очень уставшим. Но при этом он сказал, что ему нравится сам процесс. Он чувствовал себя как в школе, и, если принять это, сезон пройдёт удачно; если сопротивляться — будет совсем иначе», — сказал Валкенбург на канале sdpn в YouTube.

Материалы по теме
У какой команды Формулы-1 самая красивая ливрея машины? Голосуйте!
Рейтинг
У какой команды Формулы-1 самая красивая ливрея машины? Голосуйте!

Пиастри подшутил над Норрисом во время церемонии награждения:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android