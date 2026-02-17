Эксперт оценил состояние Ландо Норриса на предсезонных тестах в Бахрейне

Нидерландский эксперт и комментатор Формулы-1 Нельсон Валкенбург поделился мнением о состоянии пилота «Макларена» Ландо Норриса после второго дня предсезонных тестов в Бахрейне. Британец тогда показал второй результат, уступив только Шарлю Леклеру из «Феррари».

«Посмотрите интервью Ландо Норриса после полного дня в четверг: он выглядел морально вымотанным, был очень уставшим. Но при этом он сказал, что ему нравится сам процесс. Он чувствовал себя как в школе, и, если принять это, сезон пройдёт удачно; если сопротивляться — будет совсем иначе», — сказал Валкенбург на канале sdpn в YouTube.

Пиастри подшутил над Норрисом во время церемонии награждения: