Феттель заявил о желании принять участие в «24 часах Ле-Мана» вместе с Ферстаппеном

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 немец Себастьян Феттель рассказал о желании принять участие в легендарной гонке «24 часа Ле-Мана» вместе с пилотом австрийской команды Ф-1 «Ред Булл» нидерландцем Максом Ферстаппеном.

«Я регулярно общаюсь с Максом [Ферстаппеном], и мы уже разговаривали несколько лет назад [с ним об участии в «24 часах Ле-Мана»]. Если всё сложится, то мы сможем когда-нибудь вместе проехать», — приводит слова Феттеля портал Motorsport-Magazin.

Себастьяну 38 лет. В «Королевских гонках» немецкий пилот дебютировал в сезоне-2007. Является самым молодым однократным, двукратным, трёхкратным и четырёхкратным чемпионом Формулы-1. Феттель выступал за такие команды, как «Торо Россо», «Ред Булл», «Феррари» и «Астон Мартин».