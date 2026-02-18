Предсезонные тесты Формулы-1, первый день: состав участников 18 февраля, онлайн-трансляция

В среду, 18 февраля, на Международном автодроме Бахрейна в Сахире продолжится финальная серия предсезонных тестов Формулы-1. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию первого дня испытаний.

Онлайн-трансляция первого дня тестов Формулы-1 в Бахрейне.

Предлагаем ознакомиться с составом участников первого дня заключительных предсезонных тестов в Бахрейне.

График участия пилотов (утро/день):

«Макларен»: Ландо Норрис/Оскар Пиастри;

«Мерседес»: Андреа Кими Антонелли/Джордж Расселл;

«Ред Булл»: Исак Хаджар (весь день);

«Феррари»: Шарль Леклер/Льюис Хэмилтон;

«Уильямс»: Алекс Албон/Карлос Сайнс;

«Рейсинг Буллз»: Арвид Линдблад/Лиам Лоусон;

«Астон Мартин»: Лэнс Стролл/Фернандо Алонсо;

«Хаас»: Эстебан Окон/Оливер Берман;

«Ауди»: Нико Хюлькенберг/Габриэл Бортолето;

«Альпин»: Пьер Гасли/Франко Колапинто;

«Кадиллак»: Серхио Перес/Валттери Боттас.