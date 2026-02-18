Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Предсезонные тесты Формулы-1, первый день: состав участников 18 февраля, онлайн-трансляция

Предсезонные тесты Формулы-1, первый день: состав участников 18 февраля, онлайн-трансляция
Комментарии

В среду, 18 февраля, на Международном автодроме Бахрейна в Сахире продолжится финальная серия предсезонных тестов Формулы-1. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию первого дня испытаний.

Онлайн-трансляция первого дня тестов Формулы-1 в Бахрейне.

Предлагаем ознакомиться с составом участников первого дня заключительных предсезонных тестов в Бахрейне.

График участия пилотов (утро/день):

«Макларен»: Ландо Норрис/Оскар Пиастри;
«Мерседес»: Андреа Кими Антонелли/Джордж Расселл;
«Ред Булл»: Исак Хаджар (весь день);
«Феррари»: Шарль Леклер/Льюис Хэмилтон;
«Уильямс»: Алекс Албон/Карлос Сайнс;
«Рейсинг Буллз»: Арвид Линдблад/Лиам Лоусон;
«Астон Мартин»: Лэнс Стролл/Фернандо Алонсо;
«Хаас»: Эстебан Окон/Оливер Берман;
«Ауди»: Нико Хюлькенберг/Габриэл Бортолето;
«Альпин»: Пьер Гасли/Франко Колапинто;
«Кадиллак»: Серхио Перес/Валттери Боттас.

Материалы по теме
«Старт в Австралии запомнится всем». У новых машин Формулы-1 ещё одна серьёзная проблема
«Старт в Австралии запомнится всем». У новых машин Формулы-1 ещё одна серьёзная проблема
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android