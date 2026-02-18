Скидки
Итальянская полиция раскрыла детали аварии Кими Антонелли в Сан-Марино

Итальянская полиция раскрыла детали аварии Кими Антонелли в Сан-Марино
Итальянские правоохранители поделились подробностями обстоятельств дорожной аварии с участием гонщика «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли, которая произошла за несколько дней до тестов Формулы-1 в Бахрейне.

«Дорожная авария произошла в ночь с 7 на 8 февраля в Серравалле, на двухполосной дороге, по полосе движения в гору рядом с пересечением с улицей Виа Ранко. Небольшой трафик в то время ночи помог минимизировать как ущерб, так и последствия. Водитель, находясь за рулём высокопроизводительного автомобиля, потерял над ним контроль, сначала столкнувшись с дорожным знаком на правом краю проезжей части, а затем продолжив движение в ограждение, которое было задето дважды.

В результате этой последовательности автомобиль был отброшен обратно к правой полосе, где столкнулся с подпорной стенкой. Согласно предварительным оценкам, авария растянулась примерно на 144 метра. Все находившиеся в машине остались целы», — говорится в отчёте, текст которого приводит издание GPblog.

Ранее сообщалось, что у Антонелли изъяли водительское удостоверение. Если подтвердится, что он развил скорость значительно выше допустимой, это может повлечь серьёзные штрафы и автоматическое лишение прав на срок от шести до двенадцати месяцев в соответствии с итальянскими законами о дорожном движении.

