Общее фото пилотов Формулы-1 перед стартом сезона-2026

Общее фото пилотов Формулы-1 перед стартом сезона-2026
Пресс-служба Формулы-1 в социальных сетях опубликовала общее фото пилотов «Королевских гонок», которые примут участие в новом сезоне Формулы-1.

Фото: Пресс-служба Формулы-1

Состав команд Формулы-1 в сезоне-2026:

1. «Макларен» — Ландо Норрис и Оскар Пиастри;
2. «Феррари» — Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон;
3. «Ред Булл» — Макс Ферстаппен и Исак Хаджар;
4. «Мерседес» — Джордж Расселл и Андреа Кими Антонелли;
5. «Астон Мартин» — Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл;
6. «Альпин» — Пьер Гасли и Франко Колапинто;
7. «Хаас» — Эстебан Окон и Оливер Берман;
8. «Рейсинг Буллз» — Лиам Лоусон и Арвид Линдблад;
9. «Уильямс» — Алекс Албон и Карлос Сайнс;
10. «Ауди» — Нико Хюлькенберг и Габриэл Бортолето;
11. «Кадиллак» — Валттери Боттас и Серхио Перес.

Сегодня в Бахрейне стартуют вторые официальные предсезонные тесты. Спортивный портал «Чемпионат» проведёт их текстовую онлайн-трансляцию.

