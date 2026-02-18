Албон рассказал, как улетел на свой первый ГП Ф-1 первым классом из-за ошибки «Торо Россо»

Пилот «Уильямса» Алекс Албон рассказал забавный случай из начала своей карьеры в Формуле-1.

«Помню, когда я вылетал из Англии на свой первый Гран-при в Мельбурне, в «Торо Россо» ошиблись при бронировании билетов, я оказался в первом классе. У «Эмирейтс» великолепный первый класс, я сидел там как герой фильма «Борат» — «Царь во дворца!». И потом заходит доктор [Хельмут] Марко — он летел тем же рейсом, и посмотрел на меня взглядом, в котором читалось: «Что ты тут делаешь?». Даниил Квят, который был тогда моим напарником, летел бизнес-классом и сидел дальше, чем я. Было классно, я наслаждался каждой секундой», — рассказал Алекс на подкасте Team Torque на YouTube-канале команды «Уильямс».