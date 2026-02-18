Скидки
Названы две команды Ф-1, которые примут участие в дождевых тестах «Пирелли» в Бахрейне

«Макларен» и «Мерседес» предоставят свои машины для тестов на мокрой трассе в Бахрейне, которые «Пирелли» проведёт в конце февраля. Об этом рассказал глава автоспортивного отделения итальянского производителя шин Марио Изола.

Тесты пройдут на автодроме «Сахир» с использованием машин-прототипов, адаптированных под технический регламент 2026 года. По словам Изолы, руководство трассы разработало специальную систему орошения, позволяющую равномерно увлажнять всё покрытие.

«Мы пытаемся организовать дождевые тесты здесь, в Бахрейне. Я очень уверен, потому что у трассы есть идея, как увлажнить всю трассу, не с помощью цистерн, а с помощью другой системы разбрызгивателей. Если они сделают это правильно, у нас появится возможность протестировать шины на трассе с высокой нагрузкой в дождевых условиях. Это происходит не очень часто, поэтому у нас есть такая возможность, и мы хотим использовать её наилучшим образом», — приводит слова Изолы Motorsport.

Пилоты и команды неоднократно призывали «Пирелли» улучшить свойства промежуточных и дождевых шин, однако возможности для тестов резины в мокрых условиях ограничены. Обычно для этого используются европейские трассы, оборудованные разбрызгивателями, такие как «Поль Рикар» или «Фьорано».

Испытания в Бахрейне также помогут «Пирелли» определиться с направлением развития дождевой резины под регламент 2026 года. В компании уже рассматривают возможность отказа от привычного разделения на промежуточные и дождевые шины в пользу единого «суперпромежуточного» состава на сезон-2027.

Новости. Авто
