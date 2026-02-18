Валттери Боттас показал шлем на сезон-2026 Формулы-1

Пилот «Кадиллака» 36-летний Валттери Боттас представил дизайн своего шлема на предстоящий сезон-2026 в Формуле-1. Финский гонщик поделился фотографиями в социальных сетях.

«Детальный обзор моего шлема Stilo 2026 года, разработанного Тиффани Кромвелл. Что вы думаете?» — написал Боттас.

Фото: Из социальных сетей Валттери Боттаса

Напомним, Боттас пропустил сезон-2025, а в 2026 году дебютирует за новую заводскую команду «Кадиллак». Его напарником станет 36-летний мексиканец Серхио «Чеко» Перес.

