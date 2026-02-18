«КАМАЗ-мастер» и «МАЗ-СПОРТавто» выступят на ралли-марафоне в Китае

Российская команда «КАМАЗ-мастер» впервые примет участие в международном ралли «Такла-Макан»-2026, которое пройдёт в Китае с 16 мая по 3 июня. Гонка, известная как «Дакар Востока», считается крупнейшей и самой изнурительной внедорожной гонкой в Азии. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

Маршрут ралли протяжённостью 8000 километров пройдёт по территории нескольких регионов Китая, включая пустыни Гоби и Ярданг. Спортсменам предстоит преодолеть 4,2 тыс. километров скоростных спецучастков. В 2026 году в программу впервые включён марафонский этап — экипажи пройдут длинную дистанцию без поддержки механиков.

В классе грузовиков соперниками «КАМАЗ-мастера» станут белорусская команда «МАЗ-СПОРТавто» и российский «УРАЛ».

«Рад, что долгие переговоры об участии российских и белорусских спортсменов в этой международной гонке завершились положительно. «Такла-Макан» — это очень серьёзная гонка. Хорошо помню пески Китая по ралли «Шёлковый путь»: сложные, коварные, но невероятно интересные. Уверен, новая трасса подарит нам не менее яркую борьбу. Мы соскучились по настоящей песчаной стихии и готовы бросить вызов нашим соперникам», — приводит слова руководителя команды «КАМАЗ-мастер» Эдуарда Николаева пресс-служба коллектива.

Соревнования пройдут в четырёх категориях: автомобили, мотоциклы, грузовики и транспортные средства на новых источниках энергии. Составы экипажей будут объявлены позднее.