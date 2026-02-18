Скидки
Лоусон назвал цель на сезон-2026 после «суматошного» прошлого года

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон поделился целью на предстоящий сезон Формулы-1 и рассчитывает продолжить прогресс, показанный во второй половине чемпионата-2025.

«Если смотреть на прошлый год, каким бы суматошным он ни был, вторая половина сезона у нас получилась довольно сильной. Так что продолжить в том же духе в этом году и просто продолжать прогрессировать — это, наверное, самое главное. Первый шаг, очевидно, — понять, как мы выступаем по сравнению с другими, понять, где мы находимся в таблице. Что касается личных ощущений, я чувствую себя хорошо — просто хочу сосредоточиться на том, чтобы сделать эту машину максимально быстрой», — приводит слова Лоусона издание RacingNews365.

На вопрос, сделает ли регулярные очки новую машину VCARB 03 более приятной в пилотировании, 24-летний гонщик ответил: «Чем быстрее едешь, тем приятнее. Мы здесь, чтобы набирать очки и добиваться результатов. И да, чем выше мы будем в таблице, тем больше я буду получать удовольствия».

