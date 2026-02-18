Монтойя заподозрил «Астон Мартин» в сокрытии истинной скорости на тестах

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя поделился мнением о работе легендарного технического специалиста Эдриана Ньюи в «Астон Мартин» и предположил, что команда специально скрывает свою истинную скорость на предсезонных тестах в Бахрейне.

«Если присмотреться, все машины, за исключением разве что «Астон Мартин», выглядят одинаково. Это говорит о двух вещах: либо команды пока ничего не понимают в новых правилах, либо, наоборот, уже всё поняли и сознательно скрывают истинную скорость. До Мельбурна мы увидим серьёзные изменения в аэродинамических пакетах.

Зная Эдриана Ньюи, можно не сомневаться: он не станет показывать свои козыри на тестах и прибережёт новинки для первой гонки. Ньюи — пессимист, оценить его работу со стороны невероятно сложно. Мне довелось с ним работать. Эдриан никогда не бывает до конца доволен — он просто скажет, что всё в порядке. Например, когда он создал ту самую доминирующую машину «Ред Булл», он и представить не мог, что она выиграет 90% гонок. Его сложно «читать», но именно эта вечная неудовлетворенность, на мой взгляд, и есть главный секрет его гениальности», — приводит слова Монтойи издание Motorsport Week.

По мнению экс-гонщика, статус «Астон Мартин» как единственной команды с моторами «Хонды» может создать проблемы с надёжностью, но, если силовая установка позволит работать на пределе, команда добьётся успеха.