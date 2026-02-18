«Феррари» представила необычную аэродинамическую деталь на своей машине SF-26

«Феррари» представила новую аэродинамическую деталь на своей машине SF-26 в первый день второй недели предсезонных тестов в Бахрейне. Об этом сообщает Motorsport.

Небольшое антикрыло появилось позади выхлопной трубы болида, когда Шарль Леклер выехал на трассу в Сахире. В гараже «Скудерии» эту деталь называют FTM.

По регламенту команды могут размещать аэродинамические элементы в этой зоне, если они не выступают более чем на 60 мм от оси. Обычно это ограничение не позволяет детали выходить за пределы выхлопной трубы. Инженерам «Феррари» удалось обойти проблему, сместив дифференциал максимально назад и использовав пространство под деформируемой конструкцией. Вся задняя часть SF-26 изначально проектировалась с учётом внедрения нового элемента.

Преимущества решения связаны с особенностями работы силовых установок 2026 года. Необходимость подзарядки батарей заставляет производителей моторов использовать двигатель внутреннего сгорания в качестве генератора электричества. Это требует поддержания высоких оборотов V6 и постоянного сгорания, которое производит выхлопные газы даже в поворотах, проходимых на средних и низких скоростях.

Если новинка подтвердит ожидаемые преимущества, соперникам будет сложно скопировать это решение без перепроектировки задней части машин.

Тесты в Бахрейне продолжаются, «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.