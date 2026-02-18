В «Астон Мартин» закрыли боксы после проблем с мотором «Хонды» на тестах в Барселоне

В команде «Астон Мартин» вынуждены были закрыть боксы в ходе второй недели предсезонных тестов в Бахрейне из-за проблем с силовой установкой «Хонды». По состоянию на данный момент болид AMR26 под управлением Фернандо Алонсо проехал всего 28 кругов.

Бывший стратег различных команд Формулы-1 Берни Коллинз сообщила, что инженеры японского производителя обнаружили потенциально опасную неисправность внутри двигателя с помощью эндоскопа.

«Они использовали так называемый эндоскоп, который засовывают в заднюю часть двигателя — инженеры «Хонды» с помощью небольшой камеры заглядывали внутрь двигателя и смотрели, что там происходит. И я думаю, они обнаружили нечто довольно опасное. Судя по всему, это может остановить работу автомобиля на довольно долгое время, если они обнаружили проблему внутри двигателя», — заявила Коллинз в трансляции тестов.

Ранее пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл заявил, что новой машине AMR26 не хватает «четырёх секунд скорости», а Фернандо Алонсо признал наличие сложностей, связанных в том числе с тем, что ключевые компоненты команда производит самостоятельно. «Астон Мартин» остаётся единственной командой, использующей моторы «Хонды» в сезоне-2026.

Официальных комментариев от команды или «Хонды» о характере неисправности пока не поступало. Тесты в Бахрейне продолжаются.