«Ред Булл» досрочно завершил утреннюю сессию тестов из-за проблем с утечкой жидкости

Комментарии

Команда «Ред Булл» досрочно завершила утреннюю сессию предсезонных тестов в Бахрейне из-за технических проблем. Об этом сообщает испанское издание SoyMotor в социальной сети Х.

Формула-1 2026. Зимние тесты 2, Сахир, Бахрейн
Тесты 18 февраля
18 февраля 2026, среда. 10:00 МСК
Идёт

По предварительным данным, на болиде команды возникла неисправность в системе воды. Сколько времени потребуется на устранение неполадок пока не уточняется. Ожидается, что «Ред Булл» вернётся на трассу во второй половине дня.

Напомним, сегодня, 18 февраля, на трассе «Сахир» за рулём болида «Ред Булл» RB22 весь день проведёт французский пилот алжирского происхождения Исак Хаджар.

Тесты в Бахрейне продолжаются, «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

