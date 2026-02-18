Скидки
Вторые тесты Формулы-1 в Бахрейне — утренняя сессия, первый день

Леклер — лучший утром в первый день тестов, Норрис — второй, Алонсо — восьмой
Комментарии

В Бахрейне завершилась утренняя сессия первого дня вторых предсезонных тестов Формулы-1, по итогам которой быстрейшее время показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Монегаск проехал свой лучший круг за 1:33.739.

Формула-1 2026. Зимние тесты 2, Сахир, Бахрейн
Тесты 18 февраля
18 февраля 2026, среда. 10:00 МСК
Идёт

Вторым стал гонщик «Макларена» Ландо Норрис с отставанием +0.313 секунды. Третье время показал Кими Антонелли на «Мерседесе» (+0.419).

Вторые предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Первый день (утренняя сессия):

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:33.739 (70 кругов);
2. Ландо Норрис («Макларен») +0.313 (54);
3. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.419 (69);
4. Алекс Албон («Уильямс») +1.951 (55);
5. Пьер Гасли («Альпин») +2.159 (61);
6. Исак Хаджар («Ред Булл») +2.449 (13);
7. Эстебан Окон («Хаас») +2.679 (65);
8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +2.797 (28);
9. Нико Хюлькенберг («Ауди») +3.002 (49);
10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +3.030 (75);
11. Серхио Перес («Кадиллак») +4.452 (24).

Тесты на трассе «Сахир» продлятся три дня — с 18 по 20 февраля. Вторая сессия первого дня стартует после дневного перерыва в 15:00.

