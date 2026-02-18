Леклер — лучший утром в первый день тестов, Норрис — второй, Алонсо — восьмой

В Бахрейне завершилась утренняя сессия первого дня вторых предсезонных тестов Формулы-1, по итогам которой быстрейшее время показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Монегаск проехал свой лучший круг за 1:33.739.

Вторым стал гонщик «Макларена» Ландо Норрис с отставанием +0.313 секунды. Третье время показал Кими Антонелли на «Мерседесе» (+0.419).

Вторые предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Первый день (утренняя сессия):

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:33.739 (70 кругов);

2. Ландо Норрис («Макларен») +0.313 (54);

3. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.419 (69);

4. Алекс Албон («Уильямс») +1.951 (55);

5. Пьер Гасли («Альпин») +2.159 (61);

6. Исак Хаджар («Ред Булл») +2.449 (13);

7. Эстебан Окон («Хаас») +2.679 (65);

8. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +2.797 (28);

9. Нико Хюлькенберг («Ауди») +3.002 (49);

10. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +3.030 (75);

11. Серхио Перес («Кадиллак») +4.452 (24).

Тесты на трассе «Сахир» продлятся три дня — с 18 по 20 февраля. Вторая сессия первого дня стартует после дневного перерыва в 15:00.