Команды Формулы-1 усомнились в методике тестов ФИА после проверки мотора «Мерседеса»

Команды Формулы-1 выразили сомнения в корректности процедуры проверки двигателя «Мерседеса», которую ранее провела Международная автомобильная федерация (ФИА). Соперники считают, что тест проходил в неправильных температурных условиях, что могло повлиять на результат. Об этом сообщает Motorsport.

Делегация ФИА посетила завод «Мерседеса» в Бриксворте на прошлой неделе и провела проверку мотора. Двигатель был запущен и прогрет до 115°C, однако для разборки и тестирования его пришлось остудить до 75°C. Проверка проходила в «горячих» условиях, тогда как регламент предписывает тестировать двигатели при температуре окружающей среды.

Как сообщает издание, соперники ставят под сомнение эту методику и настаивают, что директору ФИА по силовым установкам Винсенту Переме следовало проводить тест в ещё более жарких условиях. По оценкам, преимущество от спорной технологии может составлять до четырёх десятых секунды на круге.

Представители «Мерседеса» утверждают, что на всех этапах разработки двигателя информировали ФИА и получали одобрение. По данным источника, немецкий производитель спроектировал дополнительную микрокамеру внутри головки цилиндра объёмом не более двух кубических сантиметров. При комнатной температуре она заполняется воздухом, чтобы соответствовать ограничению по степени сжатия 16:1, но при рабочих температурах становится неэффективной.

Вопрос будет обсуждаться на заседании комиссии Формулы-1 в среду, 18 февраля, в Бахрейне. Сообщается, что «Феррари» уже разрабатывает новый способ проверки двигателя «Мерседеса» для ФИА.