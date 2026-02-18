Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Команды Формулы-1 усомнились в методике тестов ФИА после проверки мотора «Мерседеса»

Команды Формулы-1 усомнились в методике тестов ФИА после проверки мотора «Мерседеса»
Комментарии

Команды Формулы-1 выразили сомнения в корректности процедуры проверки двигателя «Мерседеса», которую ранее провела Международная автомобильная федерация (ФИА). Соперники считают, что тест проходил в неправильных температурных условиях, что могло повлиять на результат. Об этом сообщает Motorsport.

Делегация ФИА посетила завод «Мерседеса» в Бриксворте на прошлой неделе и провела проверку мотора. Двигатель был запущен и прогрет до 115°C, однако для разборки и тестирования его пришлось остудить до 75°C. Проверка проходила в «горячих» условиях, тогда как регламент предписывает тестировать двигатели при температуре окружающей среды.

Как сообщает издание, соперники ставят под сомнение эту методику и настаивают, что директору ФИА по силовым установкам Винсенту Переме следовало проводить тест в ещё более жарких условиях. По оценкам, преимущество от спорной технологии может составлять до четырёх десятых секунды на круге.

Представители «Мерседеса» утверждают, что на всех этапах разработки двигателя информировали ФИА и получали одобрение. По данным источника, немецкий производитель спроектировал дополнительную микрокамеру внутри головки цилиндра объёмом не более двух кубических сантиметров. При комнатной температуре она заполняется воздухом, чтобы соответствовать ограничению по степени сжатия 16:1, но при рабочих температурах становится неэффективной.

Вопрос будет обсуждаться на заседании комиссии Формулы-1 в среду, 18 февраля, в Бахрейне. Сообщается, что «Феррари» уже разрабатывает новый способ проверки двигателя «Мерседеса» для ФИА.

Сейчас читают:
У «Ред Булл» и «Астон Мартин» проблемы! Первый день тестов в Бахрейне — LIVE
Live
У «Ред Булл» и «Астон Мартин» проблемы! Первый день тестов в Бахрейне — LIVE
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android